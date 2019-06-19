Спокойный летний вечер в одесском микрорайоне Слободка внезапно прорезали вой сирен и зарево пожара. Загорелось одно из отделений областного центра психического здоровья.

На момент возгорания в старом здании отделения для ветеранов войны находились трое медработников и 54 пациента.

Большинство из них еще до прибытия спасателей успела вынести на себе медсестра Юлия Никита. Но самая отважная женщина, больная астмой, спастись не смогла. На месте погибли и трое пациентов. Еще трое затем скончались в больнице.

Несмотря на героический поступок медсестры, ее семье пришлось выбивать деньги на похороны.

Главный вопрос – что же произошло в одесской психушке? Правильно ли действовал персонал, почему в отделении было почти 60 пациентов и только трое медиков? Ведь понятно, что цифры несопоставимы в случае чрезвычайных происшествий. Без ответа и вопрос, почему произошел пожар. Следствие склоняется к версии, что это был поджог.

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Это можно сразу понять, проанализировав место трагедии. Пожар возник в пристройке, которая граничила с забором. По словам медперсонала, пациенты этого сделать не могли.

Но что с сигнализацией?

Почему она не предупредила о возгорании? Оказывается, в этой больнице, в отличие от других, сигнализация была. Ее установили после многочисленных предписаний чрезвычайников и прокуратуры.

Халатность или поджог? Версии причин трагедии в одесской психбольнице

Монтаж сигнализации еще до конца не завершен. Выведена она не на центральный пульт ДСНС, а на местный, больничный. Но вот парадокс – оказывается, сигналам не всегда доверяют.

Есть интересный факт – это уже не первый пожар в больнице. В апреле горело другое отделение. Тогда обошлось без жертв. Так ли уж случайно – два пожара за три месяца.

Одессой уже ходят слухи, что кому-то понадобилась психушка. Точнее земля, на которой она стоит.

К слову, пожар в психбольнице Одессы: один человек в критическом состоянии, погибли шестеро.