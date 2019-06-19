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Факты / Украина

Погода в Украине на 19 июня (КАРТА)

Сегодня в нескольких областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Погода

19 июня в западных, южных и восточных областях пройдут кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 15-20° тепла, в Одесской области – до 23°. Днем воздух прогреется до 26-31° тепла, на юге страны следует ожидать до 34° выше нуля.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 19 июня

В Киеве сегодня без осадков.

Ночью температура будет держаться в пределах 18-20° тепла, а днем ​​поднимется до 28-30°.

К слову, в течение недели в Украине будет преобладать сухая погода, а дожди следует ждать в западных областях.

Источник: Укргидрометцентр

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