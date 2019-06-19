Погиб Дмитрий Тымчук. Администрация президента Украины высказывает соболезнования родным и близким народного депутата.

Дмитрий Тымчук погиб в результате огнестрельного ранения, причины смерти устанавливает следствие. Депутат от Народного фронта был координатором группы Информационный сопротивление.

Президент Украины Владимир Зеленский высказывает почтение и сочувствие в связи с трагическим инцидентом.

– Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель Информационного сопротивление надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны, – зазначиды в АП.

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Дмитрий Тымчук военный эксперт, в 2014 году стал первым, кто информировал о событиях в Крыму и на Донбассе и начал противостоять российской пропаганде.

Напомним, в Киеве утром 19 июня погиб Дмитрий Тымчук.