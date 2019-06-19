PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Президент соболезнует семье Дмитрия Тымчука

Погиб Дмитрий Тымчук. Администрация президента Украины высказывает соболезнования родным и близким народного депутата.

Президент соболезнует семье Дмитрия Тымчука

Дмитрий Тымчук погиб в результате огнестрельного ранения, причины смерти устанавливает следствие. Депутат от Народного фронта был координатором группы Информационный сопротивление.

Президент Украины Владимир Зеленский высказывает почтение и сочувствие в связи с трагическим инцидентом.

– Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель Информационного сопротивление надежно держал фронт информационной войны.

Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны, – зазначиды в АП.

Читайте: Дмитрий Тымчук: биография и чем запомнился депутат

Дмитрий Тымчук военный эксперт, в 2014 году стал первым, кто информировал о событиях в Крыму и на Донбассе и начал противостоять российской пропаганде.

Напомним, в Киеве утром 19 июня погиб Дмитрий Тымчук.

Источник: Администрация Президента

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Полиция расследует гибель Тымчука как умышленное убийство
Гибель Дмитрия Тымчука: почему в этом деле стоит искать российский след
Гибель Дмитрия Тымчука: версии смерти депутата
Дмитрий Тымчук: биография и чем запомнился депутат
Семья Дмитрия Тымчука: что известно о близких депутата
Причина смерти Дмитрия Тымчука
В Киеве погиб депутат Дмитрий Тымчук
Детские развлечения стали трагедией! Две девочки упали с недостройки, одна умерла
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка