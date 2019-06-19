Смешанная избирательная система предполагает, что 50% народных депутатов в Верховную Раду избираются по мажоритарным спискам, а остальные 50% – по закрытым партийным (пропорционально).

В мажоритарных округах избиратели голосуют за одного кандидата из предоставленного перечня. В Верховную Раду проходит тот, кто получил большинство голосов в своем округе.

Пропорциональная система с закрытыми списками – это голосование за конкретную партию, однако избиратель не знает, кому именно из депутатов он отдает предпочтение.

Смешанную избирательную систему в Украине ввели во времена экс-президента Виктора Януковича.