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Факты / Украина

Украинские заложники на Донбассе подвергались сексуальному насилию – Геращенко

Освобожденные в декабре 2017 года украинские заложники были жертвами сексуального насилия.

Ірина Геращенко

Освобожденные украинские заложники признались, что были жертвами сексуального насилия.

Как сообщила первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко, одним из кричущих случаев такого насилия была попытка изнасилования в мае 2017 года.

Тогда пьяные боевики пытались изнасиловать гражданскую наблюдательницу СММ ОБСЕ.

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Кроме того, 12 украинских заложников, которых освободили в декабре 2017 года, также признались в том, что были жертвами подобных преступлений.

К слову, в докладе ООН сообщается о более 30 таких инцидентах, которые произошли с начала марта 2014 года по январь 2017 года с обеих сторон линии разграничения.

С 16 августа 2015 года по ноябрь 2018 зафиксировали уже 40 подобных нарушений прав человека, в том числе и сексуальное насилие во время незаконного содержания.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев.

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