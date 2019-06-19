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Факты / Украина

Верховная Рада рассматривает поправки в Избирательный кодекс

19 июня Верховная Рада продолжает рассматривать 4,5 тыс. правок проекта Избирательного кодекса.

Верховна Рада

На пленарном заседании Верховной Рады народные депутаты продолжат рассмотрение во втором чтении поправок к проекту Избирательного кодекса.

Всего к указанному проекту накопилось около 4,5 тыс. поправок.

Возобновят рассмотрение вопроса с 466 поправки к проекту Избирательного кодекса.

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К слову, большое количество правок связано с тем, что работа над проектом длилась несколько лет. Часть правок связана с законодательными нововведениями и потому с ними нужно определиться в зале ВР.

Одно из самых больших нововведений законопроекта – открытые избирательные списки. Он также создает единую унифицированную правовую основу для подготовки и проведения выборов в Украине.


По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, Избирательный кодекс могут принять 4 или 11 июля.

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