Центральная избирательная комиссия получает обращения от кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах относительно невозможности открытия текущих счетов избирательных фондов.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что уже дважды направляли в НБУ разъяснения по открытию счетов избирательных фондов кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах 2019, которые регулятор перенаправил во все банки, однако жалобы от кандидатов продолжают поступать.

– На вопрос, почему же так происходит, работники отвечают, что у них нет инструкций от ЦИК или НБУ… Единственное, на что можно списать позицию некоторых банков – это банальная проблема внутренней коммуникации, – подчеркнула Спипачук и посоветовала кандидатам напрямую обращаться к НБУ и в ЦИК в случае возникновения проблем.

Она также напомнила, что кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе обязан открыть счет своего избирательного фонда не позднее чем на десятый день со дня регистрации ЦИК.

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По состоянию на 18 июня открыто 16 счетов избирательных фондов.

Напомним, на выборы в Верховную Раду ЦВК зарегистрировала семь политических партий.

Фото: ЦВК