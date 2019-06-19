Суд над подозреваемыми в катастрофе МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге.

Суд по делу о катастрофе Boeing MH17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге.

Об этом сообщил глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке.

Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседание в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схиппола. Суд информировал нас, что рассмотрение дела начнется 9 марта 2020 года в 10.00, – отметил Фред Вестербейке.

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Глава следственной группы призвал подозреваемых присутствовать во время судебного процесса или контактировать со следственной группой до его начала.

Он обратил внимание на то, что суд состоится даже при отсутствии подозреваемых.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение четырем фигурантам дела о катастрофе Boeing MH17.