Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что отказался от идеи баллотироваться в Верховную Раду, поскольку не нашел команду единомышленников.

– Идея идти по мажоритарке, которая мне казалась довольно симпатичной, закончилась бы тем, что я оказался бы в Раде, в которой уже все поделено и решено. Хотелось большего, – сообщил Климкин.

Он добавил, что ничего не привык делать в пол силы.

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По словам Климкина, у него есть новые идеи, над воплощением которых он начнет работать сразу же после завершения пребывания на посту министра иностранных дел.

К слову, Конституционный суд признал решение о назначении внеочередных парламентских выборов законным.

Источник: Павел Климкин