PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Климкин передумал баллотироваться в Раду – причина

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.

Павло Клімкін

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что отказался от идеи баллотироваться в Верховную Раду, поскольку не нашел команду единомышленников.

– Идея идти по мажоритарке, которая мне казалась довольно симпатичной, закончилась бы тем, что я оказался бы в Раде, в которой уже все поделено и решено. Хотелось большего, – сообщил Климкин.

Он добавил, что ничего не привык делать в пол силы.

Читайте: Выборы в парламент 2019: у кандидатов проблемы с открытием счетов

По словам Климкина, у него есть новые идеи, над воплощением которых он начнет работать сразу же после завершения пребывания на посту министра иностранных дел.

К слову, Конституционный суд признал решение о назначении внеочередных парламентских выборов законным.

Источник: Павел Климкин

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей
Когда в Украине парламентские выборы
Разница между открытыми и закрытыми списками – все о выборах в Раду
ЦИК зарегистрировала семь партий на выборы в Раду
Конституционный суд не сможет остановить выборы в Верховную Раду – глава ЦИК
200 кандидатов и идеология – 5 фактов о партии Слуга народа
Финал партийных съездов. На какой результат рассчитывают политсилы
ЦИК зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка