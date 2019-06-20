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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Польша готова присоединить газопровод к украинской ГТС

Польша готова запустить газопровод, который прокачает в Украину 2 млрд кубометров газа.

Польша готова присоединить газопровод к украинской ГТС

Польша готова запустить газопровод, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской.

Его пропускная способность может составить 2 млрд кубометров, сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

– Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить.

По словам чиновника, ГТС будут соединяться в Германовицах.

Наимский подчеркнул, что решение от украинской стороны на счет этого предложения еще не поступало.

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Как известно, президент Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией США обсудил проект транспортировки сжиженного природного газа из Польши, которая ранее договорилась о контракте на приобретение этого газа у американской компании Venture Global LNG.

США продвигают свой сжиженный газ в Европу как альтернативу поставкам из России, которая позволит снизить зависимость от монополии Газпрома. В то же время сжиженный природный газ дороже из-за затрат на его транспортировку.

Россия со своей стороны заявила, что готова снова поставлять газ в Украину по сниженной цене.

Источник: Wyborcza

Фото: Dreamstime

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