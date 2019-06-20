Президент Владимир Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников с целью дерегуляции бизнеса.

Владимир Зеленский признал недействительными 161 указ предшественников. Об этом говорится в указе №418 и №419.

– Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ, – сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она подчеркнула, что отныне отменен штраф в пятикратном размере за нарушение кассовой дисциплины.

Отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости.

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Отмена этих указов должно снизить стоимость оформления операций с недвижимостью.

Владимир Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что поддерживает масштабную приватизацию.