Президент Владимир Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников с целью дерегуляции бизнеса.
Владимир Зеленский признал недействительными 161 указ предшественников. Об этом говорится в указе №418 и №419.
– Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ, – сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Она подчеркнула, что отныне отменен штраф в пятикратном размере за нарушение кассовой дисциплины.
Отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости.
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Отмена этих указов должно снизить стоимость оформления операций с недвижимостью.
Владимир Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что поддерживает масштабную приватизацию.