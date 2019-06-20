В Православной церкви Украины считают, что решение “поместного собора”, который созвал Филарет не имеет юридических последствий.

В Православной церкви Украины заявили, что решение, которое приняли во время “поместного собора”, который созвал Филарет не несет никаких юридических последствий.

– Такие сборы в коем случае не могут быть признанными Поместным собором, а их решения являются изначально ничтожными в юридическом и каноническом смысле этого слова, не порождают юридических последствий и не подлежат выполнению, – говорится в заявлении.

Патриарха Филарета и других лиц, принимавших участие в собрании призвали прекратить разъединять церковь и народ Украины.

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Согласно заявлению ПЦУ, проведение собраний с целью выделить из Православной церкви новую структуру, назвав ее патриархатом, является нарушением 34-го Апостольского правила.

Напомним, во время “поместного собора” Филарета отменили томос о единой украинской церкви ПЦУ.