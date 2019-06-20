В полиции обнародовали фоторобот мужчины, который вероятно совершил нападение на Вадима Комарова.

Фоторобат мужчины, который напал на черкасского журналиста Вадима Комарова был опубликован полицией. Характерные приметы преступника – высокий рост около 190 см, худощавое телосложение. Он был в черной одежде, на голове была бейсболка черного цвета с эмблемой. Также подозреваемый сутулится, а его голова бритая или полностью лысая.

Обувь – ботинки похожие на берцы советского образца. При ходьбе он делает достаточно широкий шаг.

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– Обращаемся к общественности и всем представителям средств массовой информации за помощью в идентификации вероятного нападающего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия, – отметил глава Национальной полиции Сергей Князев.













Убийство журналиста Комарова: опубликован фоторобот подозреваемого / 3 фотографии

Напомним, что 4 мая в Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова. После этого он впал в кому, а в ночь на 20 июня от полученных травм скончался в больнице.