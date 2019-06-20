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Факты / Украина / Политика

Встреча Зеленского с украинскими олигархами: о чем удалось договориться

Владимир Зеленский договорился с некоторыми украинскими олигархами о поддержке и финансировании гуманитарных и социальных проектов.

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.

Он отметил, что во время встречи были достигнуты договоренности о финансовой поддержке гуманитарных и социальных программ.

Так, по словам президента, Виктор Пинчук пообещал профинансировать приобретение квартир для семей 24 захваченных в России украинских моряков и в дальнейшем будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих.

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Ринат Ахметов согласился на отмену формулы Роттердам+. Он будет заниматься медициной, инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса. Игорь Коломойский также будет  инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

Владимир Зеленский отметил, что преференции за это не будет. Он предложил одинаковые правила для всех – никаких монополий.

Ранее Владимир Зеленский заявил о поддержке приватизации.

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