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Факты / Украина / Политика

Ажіотаж в ЦИК: в последний день подали документы почти 1,2 тыс. кандидатов

20 июня, в последний день регистрации кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов 2019, в ЦИК подали документы около 1,2 тыс. мажоритарщиков.

цвк

Глава Центральной избирательной кормисии Татьяна Слипачук заявила, что наплыв желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации, однако кампания на парламенских выборах 2019 превзошла все ожидания.

– Вчерашний день завершился для многих работников ЦИК, в том числе и для меня, едва не в 2.00 ночи. Не удивлюсь, если некоторые даже остался ночевать на работе, – рассказала она.

По ее словам, в последний день регистрации, 20 июня, пакеты документов подали около 1,2 тыс. кандидатов в одномандатных избирательных округах на выборах в Верховную Раду.

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В целом же до 20 июня было чуть больше 2 тыс. заявлений – и это без учета кандидатов в общегосударственном избирательном округе.

– Теперь у нас есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов. 25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах, – подытожила Слипачук.

Напомним, на выборы в Верховную Раду ЦВК зарегистрировала семь политических партий.

Источник: Тетяна Сліпачук

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