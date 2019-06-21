С начала суток боевики на Донбассе девять раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

В зоне проведения ООС боевики девять раз обстреляли украинские позиции.

– Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник бил из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – заявили в ООС.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

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Подразделения ВСУ дали адекватный ответ на обстрелы.

Напомним, 17 июня в зоне боевых действий на Донбассе боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Джерело: ООС