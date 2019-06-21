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Факты / Украина

Конгресс США одобрил выделение Украине $700 млн

В 2020 году Украина получит от США финансовую помощь на сумму почти $700 млн.

Конгрес США

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании госучреждений на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 на поддержку Украины.

– В проекте закона Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год смета помощи, которую предлагается выделить на поддержку Украины в сфере безопасности, определен в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должны быть направлены исключительно для предоставление летальной оружия оборонительного характера, – сообщает Посольство Украины в США.

Кроме того, по линии Госдепа и Агентства США по международному развитию и смежных ведомств размер помощи Украине достигнет $445,7 млн. В эту сумму входят ассигнования по программе Международное военное финансирование.

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Чтобы Украина получила эту помощь, проекты аналогичных законодательных актов должен еще утвердить Сенат, затем обе палаты Конгресса – согласовать их окончательную редакцию, которая передается на подпись президенту США.

Ранее Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн в 2019 году.

Источник: Посольство України в США

Фото: Dreamstime

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