PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Одесской области прощаются с Дарьей Лукьяненко

В пгт Ивановка (Одесская область) хоронят Дарью Лукьяненко, которую нашли мертвой 19 июня.

даша лукьяненко

В пгт Ивановка (Одесская область) проходят похороны 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую нашли мертвой 19 июня.

На похорон Дарьи Лукьяненко собралось несколько сотен местных жителей. Девочку хоронят в закрытом белом гробу.

Из-за большого количества людей, которые пришли попрощаться с Дарьей Лукьяненко, полицейским пришлось заблокировать движение на улице Ленина. Присутствующие на похоронах не скрывают эмоций.

Читайте: Причина смерти Дарьи Лукьяненко: результаты медэкспертизы

Отпевание девочки проводили несколько священнослужителей и хор, после чего началась траурная церемония, в которой принимают участие около 500 человек.

Траурная процессия начала движение в сторону кладбища.

  • image
  • image
  • image
  • image
В Одесской области прощаются с Дарьей Лукьяненко / 4 фотографии

К слову, подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов признался в совершении преступления.

Фото: Страна.UA

В Ивановке хоронят убитую Дарью Лукьяненко

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Причина смерти Дарьи Лукьяненко: результаты медэкспертизы
Закон Даши: украинцы подписывают петицию за химическую кастрацию педофилов
Кто и зачем убил Дарью Лукьяненко: подробности и хронология трагедии
Смерть Дарьи Лукьяненко: названа основная версия убийства
Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко признал вину – ему грозит пожизненное
Убийство Даши Лукьяненко: появилось видео первого опроса подозреваемого
Убийство Дарьи Лукьяненко: родители Тарасова отказались нанимать сыну адвоката
Убийство Дарьи Лукьяненко: опубликовано фото подозреваемого Николая Тарасова
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка