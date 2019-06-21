В пгт Ивановка (Одесская область) хоронят Дарью Лукьяненко, которую нашли мертвой 19 июня.

В пгт Ивановка (Одесская область) проходят похороны 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую нашли мертвой 19 июня.

На похорон Дарьи Лукьяненко собралось несколько сотен местных жителей. Девочку хоронят в закрытом белом гробу.

Из-за большого количества людей, которые пришли попрощаться с Дарьей Лукьяненко, полицейским пришлось заблокировать движение на улице Ленина. Присутствующие на похоронах не скрывают эмоций.

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Отпевание девочки проводили несколько священнослужителей и хор, после чего началась траурная церемония, в которой принимают участие около 500 человек.

Траурная процессия начала движение в сторону кладбища.

















В Одесской области прощаются с Дарьей Лукьяненко / 4 фотографии

К слову, подозреваемый в убийстве Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов признался в совершении преступления.

Фото: Страна.UA

В Ивановке хоронят убитую Дарью Лукьяненко