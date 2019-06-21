Погода в Украине 21 июня будет солнечной почти по всей территории, дожди только на западе.
В западных областях 21 июня ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит 30-32°, ночью – 17-20°.
На севере страны будет жарко. Температура воздуха днем 30-33°, ночью 17-19°.
Останется жара и на востоке. Днем воздух прогреется до 33-35°, ночью – 18-20°.
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На юге страны без осадков, температура воздуха днем 33-35°, ночью – 21-23°.
В центральных областях и Киеве температура составит 31-33° днем, ночью – 19-21°.
К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какой будет погода на выходные.
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