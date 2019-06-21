28 июня Украина празднует День Конституции. Факты ICTV рассказывают, сколько будет выходных и стоит ли планировать мини-отпуск.

День Конституции в 2019 году приходится на 28 июня (пятница). В этот день мы отдыхаем, а поскольку дальше суббота и воскресенье, то можно организовать небольшой отдых.

В июне украинцев также ждет выходной по случаю Троицы, которая ежегодно приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 17 июня, будет нерабочим днем. Здесь мы также получаем три выходных, с 15 по 17 июня включительно.