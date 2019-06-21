ЦИК зарегистрировала кандидатов в нардепы по спискам партий Украинская стратегия и Сила и честь.

Центральная избирательная комиссия сегодня, 21 июня, зарегистрировала 139 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Речь идет о кандидатах по спискам двух партий – Украинская стратегия (63) и Сила и честь (76).

Таким образом, всего по состоянию на 21 июня ЦИК зарегистрировала 1 тысячу 160 кандидатов в народные депутаты от партий.

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Кроме того, на сегодняшний день в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 1 тысяча 76 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 927, выдвинутых политическими партиями – 149.

К слову, Факты ICTV писали, какие партии будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.