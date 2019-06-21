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Факты / Украина / Общество

Как будет работать метро во время Марша равенства в Киеве

Расписание работы станций метро Дворец спорта, Площадь Льва Толстого и Театральная изменится с 18.00 22 июня и до окончания всех мероприятий 23 июня. Как будет работать метро, читайте в материале Фактов ICTV.

Как будет работать метро во время Марша равенства в Киеве

Через Марш равенства станции метрополитена Дворец спорта, Площадь Льва Толстого и Театральная закроют с 18.00 22 июня до окончания работы. Эти станции будут работать только в режиме пересадочного узла.

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий эти станции закроют на вход / выход. Электропоезда будут проезжать без остановок.

Читайте: Через Марш равенства в Киеве изменят движение транспорта (КАРТА)

Возможное закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Марш равенства 2019 в Киеве пройдет уже в пятый раз.

Ранее мы писали, что такое КиевПрайд и откуда взялась традиция проведения Марша равенства.

Источник: КГГА

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