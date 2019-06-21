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Факты / Украина / Политика

Закон Зеленского: озвучены штрафы для нардепов-кнопкодавов

Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, в котором предлагается штрафовать нардепов за кнопкодавство.

Закон Зеленского: озвучены штрафы для нардепов-кнопкодавов

Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность для народного депутата за нарушение обязанности другого народного избранника голосовать лично.

Так, за кнопкодавство предлагается штрафовать от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен, рассказал представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Читайте: Закон о ВСК и импичменте нарушает Конституцию – Стефанчук

Напомним, ранее президент Украины  заявил, что нардепов будут лишать мандата за кнопкодавство.

Фото: Dreamstime

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