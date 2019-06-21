Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, в котором предлагается штрафовать нардепов за кнопкодавство.

Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность для народного депутата за нарушение обязанности другого народного избранника голосовать лично.

Так, за кнопкодавство предлагается штрафовать от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен, рассказал представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.

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Напомним, ранее президент Украины заявил, что нардепов будут лишать мандата за кнопкодавство.