22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. В боях и во время оккупации погиб каждый пятый украинец. Украина вспоминает жертв Второй мировой войны.

В 00.12 22 июня 14 немецких бомбардировщиков Ju-88 вылетела из Кенигсберга и начала готовиться к атаке на СССР, с чего и берет начало противостояние между Советским Союзом и Германией. Через 3 часа в 3.33 генерал Пуркаев сообщает о налете авиации на украинском города, среди которых был и Киев.

Руководство СССР этого не ожидало – потому что перед этим заключило пакт Молотова-Риббентропа, в котором договорились о совместном захвате Европы.

Первым дать отпор приказал начальник штаба Черноморского флота контрадмирал Елисеев. Благодаря ему был открыт огонь по немецким самолетам, вторгшимся в воздушное пространство СССР.

В 4.25 одна из дивизий вермахта начала наступление на Брестскую крепость. Захватив почти половину территории, немецкие войска решили остановиться из-за внезапной контратаки.

Основными целями немецких захватчиков во время бомбежки в Киеве стали заводы, военные аэродромы и мосты, а первая бомба попала в район киностудии имени Довженко. Паники в городе не было, во время мобилизации 23 июня на войну ушло более 200 тыс. мужчин.

В Днепропетровске о начале войны знал только один человек – начальник местного гарнизона Константин Добросердов. В первые дни войны в городе продолжалась обычная жизнь. Советская пропаганда делала все, чтобы бороться со своими же людьми. Первым делом обращали внимание на провокаторов и диверсантов.

Поскольку советская власть пыталась убедить людей в том, что с агрессором смогут справиться, во многих украинских городах усилили цензуру в СМИ.

В Крыму война началась уже в 3.48 утра. Войска фашисткой Германии спускали донные магнитные мины на парашютах, которые использовались для подрыва кораблей Черноморского флота. Но одна из них упала на жилой квартал. За 12 минут до начала войны в регионе погибли около 20 человек, еще 100 – ранены.

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Первое заявление МИД Германия появилась в 5.30. В нем говорилось, что СССР, в состав которого входила Украина, действовал против Германии и всей Европы. Именно поэтому отдали приказ для того, чтобы остановить “угрозу”.

Через два часа советским войскам приходит следующий приказ:

Всеми силами обрушиться на вражеские войска и уничтожить их в районах нарушения границы.

С помощью авиации установить места сосредоточения противника и группировку его наземных войск. Уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить его наземные войска.

В 12.00 Италия также заявляет о начале войны против Советского Союза.

После затяжных боев за оборону Западной Украины, которые продлятся до 6 июля 1941 года, войскам поступает новая директива.

В ней говорится о начале контратаки на немецкие войска, которым не удалось добиться значительных успехов. Это должны были сделать мощными сосредоточенными ударами.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 23.00 заявил о том, что Гитлер начал новую войну. По его словам, подобное вероломство нельзя было сравнить с какими-либо другими преступлениями и безумием лидера нацистской партии.

Он просит мир оказать поддержку в войне против Германии и не мешкать, пока отважные солдаты защищают свои земли. Так заканчивается первый день самой страшной войны для Украины.

Неразумное руководство советских генералов и желание выслужиться перед Сталиным привели к многочисленным человеческим жертвам. Вторую мировую считают самым кровавым глобальным конфликтом, унесшим жизни, по разным данным, от 50 до 85 млн человек.

К слову, общеизвестно, что в России уже давно придумывают собственные трактовки исторических событий, среди которых и Вторая мировая война.