В Донецкой области по материалам СБУ к девяти годам лишения свободы приговорен информатор террористической организации “ДНР”.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель Мариуполя с ноября 2014 по январь 2015 по указанию боевиков собирал информацию о дислокации, численности, маршрутах передвижения военных и техники украинских подразделений, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.

– Полученные данные с помощью мобильного телефона он передавал двум представителям террористической организации “ДНР”, – говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника еще в январе 2015 года.

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Приморский районный суд Мариуполя признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Напомним, 17 июня в зоне боевых действий на Донбассе боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня.