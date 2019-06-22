В День скорби и памяти жертв войны в Украине Владимир Зеленский отмечает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.

Владимир Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 произошла бомбардировка Киева.

– Вторая мировая, что ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы.

Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну, – подчеркнул Владимир Зеленский.