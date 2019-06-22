В День скорби и памяти жертв войны в Украине Владимир Зеленский отмечает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.
Владимир Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 произошла бомбардировка Киева.
– Вторая мировая, что ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы.
Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства сказал, что война приносит только кровь, горе и страдания.
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– Мы должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни, – добавил президент.
Напомним, Конституционный суд объявил о том, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов является законным.