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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Накануне ввода энергорынка в Киев из США прибыл Кент Логсдон

В Киев для обсуждения с представителями украинской власти и бизнеса важности проведения реформ в сфере энергетики прибыл главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента США по вопросам энергоресурсов Кент Логсдон.

Накануне ввода энергорынка в Киев из США прибыл Кент Логсдон

Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

– Приветствуем в Киеве главного заместителя руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Кента Логсдона, который прибыл для обсуждения важности энергетических реформ с представителями украинской власти и бизнеса, – сказано в посте.

Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Украине Проект энергетической безопасности. Об этом сообщила директор Миссии USAID.

За этот период USAID направит на реализацию проекта в украинском энергетическом секторе $85 млн. Основные аспекты работы, согласно программе, – это рынки электроэнергии, природного газа, централизованного теплоснабжения и возобновляемых источников энергии.

Читайте: Новый энергорынок нужно вводить как можно скорее – USAID

В данный момент эта программа является самой крупной для USAID в Украине. По словам директора агентства, это доказывает готовность США к обеспечению энергетической безопасности Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что USAID рекомендует запускать рынок электроэнергии в безопасном режиме.

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