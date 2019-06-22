Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо вам известны события Второй мировой войны.

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР. В боях и во время оккупации погиб каждый пятый украинец.

Роль Украины и украинцев во Второй мировой без преувеличения можно считать выдающейся.

Украина заплатила за Победу самую высокую цену. Ее потери наибольшие и несравнимые с потерями других стран и народов.

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До сих пор демографы продолжают подсчет потерь среди военных и мирного населения в 1939-1945 годы и утверждают, что если бы не войны, катастрофы, голодоморы и другие потрясения 20-го века, сегодня украинцев было бы 85 млн.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо известны вам события тех страшных лет.

Напомним, в мае вблизи Переяслава-Хмельницкого состоялся Полет Памяти в честь погибших во Второй мировой войне.