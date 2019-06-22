PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине возможны временные отключения электроэнергии

Национальная компания Укрэнерго предупредила о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны из-за жары, которая может стать причиной временных отключений электроэнергии.

запуск ринку електроенергії

За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха. В Укрэнерго объясняют, что для обеспечения баланса в энергосистеме нужны резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, которые обеспечены топливом.

Сейчас в энергосистеме Украины отсутствуют нормативные резервы мощности на энергоблоках. Поэтому семь блоков ТЭС находятся вне резервом из-за отсутствия угля.

Читайте: С 1 июля будет хаос – Интерпайп о запуске рынка электроэнергии

Всего за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%.

– Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще восьми блоков ТЭС, – отметили в Укрэнерго.

При дальнейшем повышении температуры и сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива в энергосистеме Украины сложится чрезвычайная ситуация.

– Это значит, что в Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме.

В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы, – пояснили в компании.

Решить вопрос может помочь ускорения вывода из ремонта ряда ТЭС или включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

Напомним, USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме.

Источник: Укрэнерго

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка