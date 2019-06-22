Национальная компания Укрэнерго предупредила о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны из-за жары, которая может стать причиной временных отключений электроэнергии.

За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха. В Укрэнерго объясняют, что для обеспечения баланса в энергосистеме нужны резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, которые обеспечены топливом.

Сейчас в энергосистеме Украины отсутствуют нормативные резервы мощности на энергоблоках. Поэтому семь блоков ТЭС находятся вне резервом из-за отсутствия угля.

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Всего за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%.

– Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще восьми блоков ТЭС, – отметили в Укрэнерго.

При дальнейшем повышении температуры и сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива в энергосистеме Украины сложится чрезвычайная ситуация.

– Это значит, что в Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы, – пояснили в компании.

Решить вопрос может помочь ускорения вывода из ремонта ряда ТЭС или включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

Напомним, USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме.

Источник: Укрэнерго