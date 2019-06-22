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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Запуск энергорынка не приведет к сбою в электроснабжении городов – Чех

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к проблемам с электроснабжением потребителей, никаких отключений электроэнергии в городах не будет.

Запуск энергорынка не приведет к сбою в электроснабжении городов – Чех

Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

– Электроэнергия будет подаваться потребителям вовремя и во всех необходимых объемах. Предпосылок для технологических расстройств или ограничения в объемах подачи электроэнергии старт рынка не создает, – заявил Чех.

Советник министра также подчеркнул, что реформа готовилась не один год и энергетики предусмотрели возможные сценарии – дефицита в энергосистеме не будет.

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– Не будет проявлений нехватки электроэнергии, которая приведет либо к технологическим расстройствам, либо к плановым отключениям потребителей, – подчеркивает Чех.

Напомним, Кабинет министров принял решения, необходимые для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать свою работу рынок электроэнергии.

Источник: Українські новини

Фото: Unsplash

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