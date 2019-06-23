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Факты / Украина / Общество

После Марша равенства в Киеве избили мариупольского активиста

В Киеве после проведения Марша равенства неизвестные избили мариупольского активиста и волонтера Сергея Моржов.

После Марша равенства в Киеве избили мариупольского активиста

Активистка платформы ТЮ Диана Берг сообщила, что Сергея Моржова с его другом отследили после Марша равенства и избили.

– После прайда ребята поехали на Черниговскую и направлялись к друзьям, в которых они остановились. Четыре человека подбежали, сначала забрызгали газом, а когда Сергей упал, били ногами вчетвером, – написала она.

Читайте: Перцовый газ в лицо и избиение ногами: в столице напали на участников КиевПрайда

Организаторы марша КиевПрайд сообщили, что в Марше равенства 23 июня 2019 приняли участие более восьми тыс. человек.

В то же время, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что на Марше было три тыс. человек.

Напомним, Факты ICTV следят за событиями вокруг Марша равенства в Киеве в режиме онлайн.

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