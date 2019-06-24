В течение недели ожидается незначительное похолодание. Больше всего его почувствуют на западе Украины.
Во вторник, 25 июня, дожди с грозами на западе и юге страны.
Несмотря на осадки, жарче всего в южных регионах – до +34.
В центре и на востоке +31, на севере и западе – от +27 до +30.
На Закарпатье сухо и +32.
В Киеве без осадков, ночью 16-18, а днем 28-30 выше нуля.
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На среду, 26 июня, синоптики прогнозируют дождь только на крайнем севере – в Сумской и Черниговской областях.
На остальной территории сухо и жарко.
В южных областях +34, в центре +32, на востоке +31, на севере и западе +30, на Закарпатье +32.
В столице сухо, ночью 13-15 градусов, днем от +28 до +30.
В четверг, 27 июня, осадки ожидаются в западных и северных областях.
В этих регионах будет прохладнее всего – от +27 до +30.
На востоке +29, в центре +31, на юге страны до +33.
В Киеве дождь, ночью 16-18, днем до +30.
Ранее сообщалось, что ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.