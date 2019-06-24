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Факты / Украина

Дожди и похолодание: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В течение недели ожидается незначительное похолодание. Больше всего его почувствуют на западе Украины.

Погода

Во вторник, 25 июня, дожди с грозами на западе и юге страны.

Несмотря на осадки, жарче всего в южных регионах – до +34.

В центре и на востоке +31, на севере и западе – от +27 до +30.

На Закарпатье сухо и +32.

В Киеве без осадков, ночью 16-18, а днем ​​28-30 выше нуля.

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На среду, 26 июня, синоптики прогнозируют дождь только на крайнем севере – в Сумской и Черниговской областях.

На остальной территории сухо и жарко.

В южных областях +34, в центре +32, на востоке +31, на севере и западе +30, на Закарпатье +32.

В столице сухо, ночью 13-15 градусов, днем ​​от +28 до +30.

В четверг, 27 июня, осадки ожидаются в западных и северных областях.

В этих регионах будет прохладнее всего – от +27 до +30.

На востоке +29, в центре +31, на юге страны до +33.

В Киеве дождь, ночью 16-18, днем ​​до +30.

Ранее сообщалось, что ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

Источник: Укргидрометцентр

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