ЦИК на текущей неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки.

Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду или отказе в их регистрации до вторника, 25 июня, включительно.

Последним днем принятия заявлений был четверг, 20 июня.

В трехдневный срок после регистрации кандидатов, то есть до пятницы, 28 июня, включительно в газетах Голос Украины, Правительственный курьер и на официальном сайте ЦИК должны быть опубликованы избирательные списки кандидатов в депутаты партий в общегосударственном округе, а в региональных или местных СМИ – сообщения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе. При этом обязательно публикуются решения о регистрации кандидатов.

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Напомним, Факты ICTV писали, как проверить себя в списке избирателей для голосования на выборах в Верховную Раду.