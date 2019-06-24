Выборы мэра Киева и депутатов городского совета состоятся в 2020 году.

Выборы мэра в Киеве состоятся 25 октября в 2020 году. Действующий Киевский городской глава Виталий Кличко заявляет о желании в дальнейшем продолжать работу мэра.

Сейчас он возглавляет рейтинг кандидатов в мэры столицы на следующих выборах в 2020 году.

– Я очень много начинаний заложил как мэр, чтобы реализовать их. Следующим вызовом будет метро на Троещину. Чтобы его запустить, нужно около 5 лет: сначала запустить мост и автосообщение, а потом – метро. Надо построить метро на Виноградарь. То есть, многое не успею сделать до 2020 года. Мы прошли самый сложный этап – вывели город из кризиса. Но еще очень много работы. Если киевляне дадут мне возможность избраться в 2020 году, я реализовал бы все эти проекты с большим удовольствием, – подчеркнул Кличко.

Избирательный процесс начнется 15 сентября. Начало выдвижения кандидатов в депутаты горсоветов и кандидатов на пост сельского или месье головы и мэров начнется 21 сентября, а заканчивается 2 октября 2020 года.

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25 октября состоится выборы, а их официальные результаты должны обнародовать не позднее 9 ноября.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва должны пройти 21 июля 2019 года.