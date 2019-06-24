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Факты / Украина

Почти 71% украинцев получают пенсии меньше прожиточного минимума – Тимошенко

Около 71% пенсионеров получают пенсии, которые ниже, чем установленный прожиточный минимум в Украине.

Юлія Тимошенко

Народный депутат Юлия Тимошенко в программе Свобода слова на ICTV заявила, что около 71% украинских пенсионеров получают пенсии, которые ниже прожиточного минимума.

По ее словам, установленный минимальный прожиточный уровень – это то, меньше чего нельзя платить людям.

– Например, если для пенсионеров минимальный прожиточный уровень 3 094 грн – это, по законам Украины означает, что никто из пенсионеров не может получать меньше, чем указанная сумма, – сказала Тимошенко.

Смотрите: С 1 июля в Украине вырастут пенсии: на сколько и кто получит

По ее словам, нужно поправить указанный параметр для того, чтобы у людей была возможность инвестировать в украинскую экономику.

К слову, Кабинет министров одобрил пилотный проект по доставке пенсий домой отдельным категориям граждан.

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