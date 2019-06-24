На западе, севере и в центре Украины ожидаются осадки.
24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/сек.
На остальной территории Украины без осадков.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 24 июня
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-22°, днем 28-33°; в западной части ночью 13-18°, днем 24-29°.
В Киеве ожидаются дожди. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.
Ранее сообщалось, что ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.
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