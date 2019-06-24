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Факты / Украина

Погода в Украине на 24 июня (КАРТА)

На западе, севере и в центре Украины ожидаются осадки.

погода в Украине

24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

На остальной территории Украины без осадков.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 24 июня

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 28-33°; в западной части ночью 13-18°, днем 24-29°.

В Киеве ожидаются дожди. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

Ранее сообщалось, что ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

Источник: Укргидрометцентр

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