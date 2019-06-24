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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Регуляторная база для запуска энергорынка готова на 100% – НКРЭКУ приняла необходимые постановления

На заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняты последние решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

запуск ринку електроенергії

Речь идет о принятии изменений к постановлениям №307 и 308, касающихся Правил рынка и Правил рынка на сутки вперед и внутрисуточного рынка.

Регулятор установил ценовые ограничения для производителей электрической энергии, работающих в новом рынке. Таким образом будет контролироваться рост цен на электроэнергию для небытовых потребителей.

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Кроме того, установлены новые требования по рейтингу банков, что позволило увеличить их перечень для предоставления финансовых гарантий участникам рынков с 2 до 41.

– Принятие регуляторных актов позволяет обеспечить выполнение требований закона Украины О рынке электрической энергии и определить уточненный порядок участия в балансирующих группах, порядок определения финансовых гарантий, уточненный порядок предоставления вспомогательных услуг.

А также уточнение порядка предоставления диспетчерских команд и их выполнение, нового порядка мониторинга предоставления вспомогательных услуг, определенного на основе предложений оператора системы передачи, переходных положений, в частности относительно ограничений цен на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг, – указано в обосновании.

Напомним, накануне ввода энергорынка в Киев из США прибыл Кент Логсдон.

Источник: Українські новини

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