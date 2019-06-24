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Факты / Украина

Россия отменила запрет на транзит украинских товаров

С 1 июля снимается запрет на транзит украинских товаров по территории РФ в третьи страны.

Россия отменила запрет на транзит украинских товаров

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором отменил запрет на транзит украинских товаров по территории РФ в третьи страны. Данное ограничение действовало с 2016 года.

Транзит будет разрешен “при обеспечении прослеживаемости с применением пломб на основании технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей, которые осуществляют перевозки, учетных талонов”.

Теперь украинские товары можно перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом.

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Изменения вступают в силу с 1 июля.

Напомним, что Кабмин ввел зеркальные санкции и пошлины на некоторые российские товары с 1 августа.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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