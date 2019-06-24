Участие в досрочных выборах в Верховную Раду 2019 принимают немало звезд. Кто они и смогут ли добиться успеха в политике – в материале Фактов ICTV.

Выборы в Верховную Раду 2019 проходят под эгидой новых лиц. В этом году баллотируется немало звезд шоу-бизнеса и спорта. Некоторые из них идут в списках партий, остальные – избираются по мажоритарным округам.

То ли победа Владимира Зеленского, то ли собственные амбиции вдохновили пойти на досрочные выборы в Верховную Раду, но их аномальное количество. Символично, что самый звездный состав в партии Слуга народа.

Кто именно может променять сцену на мандат и будут ли действенными звезды в парламенте – читайте дальше.

Александр Скичко

Недавно о политических амбициях заявил экс-ведущий Евровидения Александр Скичко. Он будет баллотироваться в округе № 197, что на Черкасщине.

– Я считаю, что сегодня переломный момент. Впервые в истории Украины президентом стал человек не из системы, человек, который ни дня не был у власти, – заявил он.

Жан Беленюк

Известный украинский спортсмен Жан Беленюк оказался под № 10 в списке партии Слуга народа. Он чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.

Спортсмен заявлял журналистам, что в политику пошел не сам – его пригласили представители Слуги народа.

Роман Грищук

Руководитель юмористической студии Мамахохотала тоже оказался на скамье партии Зеленского. Он выдвигается на округе № 222, что в Соломенском районе Киева.

На странице в Facebook юморист признается, что сам подал заявку в партию. Свой поход мотивирует тем, что “открылось окно возможностей для людей не из системы”.

Юрий Корявченков

Юрий Корявченков, больше известный как Юзик из Квартала 95, поддерживает своего коллегу Зеленского и тоже идет в политику. Комик будет баллотироваться в родном Кривом Роге в округе № 33.

Читайте: Как попасть в список Слуги народа – интервью с № 26 Егором Черневым

Он был в юмористическом проекте с момента его основания. Сегодня Корявченков единственный из актеров Квартала, кто решил завязать с карьерой комика.

Николай Тищенко

Ресторатор и экс-ведущий программы Ревизор Николай Тищенко также попробует себя в политике.

47-летний телеведущий будет бороться за мандат на округе № 219 (Святошинский район города Киева) тоже от партии Слуга народа.

Сергей Сивохо

В Константиновке Донецкой области, в округе № 49 партию Слуга народа будет представлять Сергей Сивохо. Креативный продюсер Квартала 95 признался журналистам, что участвовать в выборах его попросил президент, поскольку на донецких округах возникли сложности с подбором кандидатов.

Напомним, что сам Сергей Сивохо родом из Донецка, поэтому и выдвигается там.

Святослав Вакарчук

Украинский певец и лидер группы Океан Эльзы наконец решился. Ему пророчили высокие рейтинги на президентских выборах, но тогда он так и не принял участие в гонках.

Впрочем, к досрочным выборам в Верховную Раду 2019 создал свою партию, назвав ее Голос. И если сначала рейтинги у партии были низкие, то сейчас социологи предсказывают Голосу около 8%.

Сергей Притула

Известный ведущий и шоумен Сергей Притула присоединился к партии Святослава Вакарчука Голос.

№ 30 в списках Притула заявил, что для того, чтобы он прошел в парламент, за Голос должны проголосовать не менее 10% избирателей, поэтому агитирует поддержать политсилу.

Михаил Поплавский

Певец, продюсер и ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский снова идет в Верховную Раду.

Если в 2014 году он победил на мажоритарном округе № 101 в Кировоградской области, то на этот раз возглавил список Аграрной партии. Он называет себя крестьянином и аграрием и отмечает, что будет отстаивать интересы украинского села.

Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько, которая ранее заявляла, что присоединяется к партии Батькивщина, тоже меняет профессию.

Она отметила, что будет не в списках Батькивщины, а на мажоритарном округе, номер которого обещала вскоре назвать.

Виталий Белоножко

Народный артист Украины Виталий Белоножко оказался в списке партии Сила и честь Игоря Смешко. Он идет по партийным спискам под № 22.

Сейчас сам певец вместе с женой Светланой Белоножко, которая раньше тоже заявляла, что присоединится к партии, на пенсии.

Звезды в политике – это тренд

В том, что звезды шоу-бизнеса меняют профессию и идут в политику, Украина не уникальна.

Таких примеров множество в мире. Актер Клинт Иствуд стал мэром городка Кармел в штате Калифорния, губернатором которого был Арнольд Шварценеггер, мэр Тбилиси – экс-футболист Каха Каладзе, президент Либерии Джордж Веа во времена прошлой карьеры стал обладателем Золотого мяча. И это далеко не исчерпывающий список.

Если раньше звезд в Украине использовали, чтобы добавить партиям рейтинга, то сегодня они самостоятельные политические игроки.

– Мы получили интересный эксперимент, когда фарисейство и лицедейство начали конкурировать между собой. Ранее в части технологий в кампаниях всегда использовали лицедеев, я имею в виду звезд, в поддержке тех или иных политиков. Сегодня они разделены, – отмечает политолог Александр Антонюк.

Он добавляет, что представители шоу-бизнеса имеют все шансы пройти в Раду. Во-первых, нынешняя кампания построена на эмоциональной составляющей.

– Рациональность не работает. Кандидату с рациональной программой и рациональной риторикой победить гораздо сложнее, чем человеку “на хайпе”.

Во-вторых, они имеют то, что необходимо каждому политику для успешной кампании – узнаваемость.

Политолог скептически относится к самостоятельности политсил, поэтому отмечает:

– Эффективность этих ребят будет зависеть от консенсуса бенефициаров их политических проектов.

Кроме того, не менее важной составляющей будет их команда – те люди, которых они возьмут себе в помощники, и сфера их компетенции – международная политика, экология, безопасность и т.д.

Эксперт прогнозирует, скорее всего, большая часть звезд сложит полномочия, как в свое время сделал Вакарчук.

Хотя Александр Антонюк шутит – первые полгода в парламенте будет очень весело:

– Заседание Верховной Рады, включения в кулуарах будут делать рейтинги всем каналам. Звезды со своего рынка переходят в Верховную Раду, следовательно, и зритель переключится туда.

Традиционные депутаты с многолетним управленческим опытом и багажом знаний уходят в прошлое. Их заменяют молодые, амбициозные и популярные. Однако действительно ли звезды идут всерьез и надолго, и будет ли иметь успех их политическая деятельность – увидим со временем.

Фото: Голос, Грищук Рома, Юрий Корявченков, Николай Тищенко, Михаил Поплавский, Мелодия двух сердец, Gettyimages

Лилия Ященко