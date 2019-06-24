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Факты / Украина

В Киеве отменили 9 рейсов городской электрички – причина

В Киев 24 июня отменили девять рейсов городской электрички. Причина – технические неполадки.

міська елекричка

Киевпасстранс на 24 июня отменил девять рейсов городской электрички – 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7406, 7413/14 и 7419.

В компании объяснили отмену рейсов техническими неполадками и посоветовали киевлянам учитывать эти изменения при планировании своего маршрута.

Читайте: Укрзализныця разделит поезда на три класса

К слову, городская электричка в Киеве – единственный шанс для многих киевлян без пробок добраться с левого берега на правый. Однако проблемы с ее курсированием возникают регулярно.

Источник: Информатор

Фото: УЗ

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