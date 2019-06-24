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Факты / Украина

В Украину прибыла делегация США – встретятся с представителями власти

Межведомственная делегация США прибыла в Киев, чтобы встретиться с представителями властей и американскими предпринимателями.

США Україна

В Киев прибыла межведомственная делегация США, в состав которой входят представители Министерства энергетики, Министерства торговли и Агентства торговли и развития.

Министерство торговли представляет Ян Стеффи, Министерство энергетики – Джозеф Уддо, а представителем Агентства торговли и развития является Тодд Абрахано.

Американская делегация приехала в Украину для того, чтобы продвигать партнерские отношения между США и нашей страной.

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Во время своего пребывания в Киеве межведомственная делегация проведет встречи с представителями властей и предпринимателями США.

К слову, палата представителей Конгресса США одобрила выделение $700 млн на поддержку Украины.

Источник: Посольство США в Украине

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