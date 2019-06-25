Ежегодно День Конституции Украины отмечают 28 июня.

В 2019 году День Конституции Украины будут отмечать 28 июня. Поскольку в этом году праздник приходится на пятницу, украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Праздник установили в честь Конституции Украины, которая пришла на смену Конституции УССР и является основным документом высшей юридической силы.

Верховная Рада приняла Конституцию Украины только через пять лет (в 1996 году) после того, как наша страна стала независимым государством.

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Украина была последней среди стран бывшего СССР, которые приняли собственную Конституцию.

К слову, в июне украинцев ждет два дополнительных выходных дня.