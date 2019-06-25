После завершения процедуры обжалования полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, который состоится завтра после обеда, Украина представит конкретные шаги, каким образом будет действовать дальше.

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в эфире одного из телеканалов заявила, что сначала Украина завершит процедуру обжалования полномочий России в ПАСЕ, а затем представит конкретные шаги, каким образом будет действовать дальше.

– Фактически мы можем говорить о том, что ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом – сначала политическим, а потом финансовым. С одной стороны это связано с недальновидностью отдельных политиков, которые искренне верят в то, что возвращение России за стол переговоров может каким-то образом способствовать конструктивному диалогу, – сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что отдельные политики руководствовались соображениями политического эгоизма, считая, что Россия их не касается, а Украина далеко, и это – не их проблема. Последствия такого решения на самом деле могут быть сложными.

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Екатерина Зеленко отмечает, что в ведомстве внимательно проанализировали списки делегатов, голосовавших за/против и сделали выводы.

– Наши послы активно работают над тем, чтобы не допустить окончательной сдачи уставных принципов этой организации, – подчеркнула дипломат.

Зеленко заявила, что решение ПАСЕ это не поражение украинской дипломатии, потому что на протяжении последнего года сделано все возможное, что зависело от Украины и в парламентском измерении, и со стороны МИД и президентов Украины – сначала Петра Порошенко, а затем Владимира Зеленского.

– Нельзя опускать руки, работа продолжается. Мы пока имеем чрезвычайно насыщенную повестку дня в нашем взаимодействии с другими структурами Совета Европы. Будем работать над тем, чтобы защищать прежде всего наши национальные интересы и интересы наших граждан, – подытожила она пресс-секретарь МИД.

Напомним, в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.