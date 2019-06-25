По результатам голосования в ПАСЕ, Россия возвращает свою делегацию в Парламенскую ассамблею. Что такое ПАСЕ, какие последствия будет иметь возвращение России и почему так произошло – в материале Фактов ICTV.

Результаты голосования в ПАСЕ по России неутешительны. В ночь на 25 июня в Страсбурге проходило первое заседание летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где рассматривали резолюцию о снятии санкций в отношении участников организации, нарушивших нормы и ценности Совета Европы.

После девяти часов жарких обсуждений резолюция была принята абсолютным большинством – 118 депутатов проголосовали за и только 68 – против. Еще 10 человек воздержались. Россию вернули в ряды организации.

ПАСЕ – что это и почему важно?

ПАСЕ – один из ключевых органов Совета Европы, в который входят представители парламентов всех стран-участниц. Сессии длятся неделю и проходят четыре раза в год.

СЕ не связан с органами Европейского Союза. Он был создан 70 лет назад для сотрудничества стран-участниц в вопросах прав человека и демократического развития.

Напомним, в Совете Европы 47 стран – все государства Евросоюза и большинство постсоветских, кроме Белоруси и некоторых стран Центральной Азии.

Среди основных полномочий ПАСЕ – выборы генсека Совета Европы, его заместителей, судей ЕСПЧ (кстати, их должны избрать на этой сессии), рассмотрение кандидатур новых стран, желающих вступить в организацию, контроль за соблюдением прав человека.

Что решение ПАСЕ означает для России?

Теперь Россия, которую в 2014 году лишили права голоса на заседаниях ПАСЕ из-за незаконной аннексии Крыма, возвращает себе эти полномочия. Ранее условием возвращения им возможности голосовать было освобождение Донбасса и деоккупация Крымского полуострова.

Именно из-за лишения права голоса российская делегация последние три года игнорировала сессии организации, не платила членские взносы (около €33 млн в год, а это 7% годового бюджета ПАСЕ) и угрожала вообще выйти из процесса.

Так, большинство экспертов сходятся во мнении, что именно деньги стали причиной снятия с России ограничений:

– Все это подавалось под соусом защиты прав человека, возможности россиянам подавать иски в ЕСПЧ. Но мы понимаем, что в основе €33 млн, которые Россия платила в бюджет Парламентской ассамблеи. На сегодня там долг более €75 млн, – отмечает политолог Игорь Рейтерович.

Россия вернула себе право голоса, но не все так плохо. Эксперт отмечает, что единственное, на что делегация из РФ сможет существенно повлиять – избрание нового главы организации.

– Очень сильно Россия не сможет влиять на принятие каких-либо решений в ПАСЕ – у них нет большинства, нет большого количества союзников. Я бы по одному голосованию не судил, что изменился расклад сил. Это на самом деле не так.

Кто проголосовал за возвращение России

Большинство стран поддержали Россию. В частности, Азербайджан, Франция, Испания, Италия, Австрия, Норвегия, Португалия, Словакия, Сербия и Турция.

Некоторые страны проголосовали частично – Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Политолог подчеркивает, очень много депутатов проголосовали против. В том числе, представители Великобритании, хотя накануне Тереза ​​Мэй публично поддержала снятие санкций с России.

– Эффект от визита Зеленского к Меркель и Макрону оказался не таким, на какой мы рассчитывали. И Франция, и Германия выступили основными лоббистами возвращения российской делегации, – отмечает Рейтерович.

По его словам, основная причина такого решения – экономические проекты, такие как Северный поток-2 и сотрудничество с Россией в плане бизнеса.

– Они устали объяснять своим налогоплательщикам, почему они должны находить дополнительные средства за Россию, почему Россия лишена права участия.

Снятие санкций ради защиты прав

Одним из аргументов возвращения России в ряды ПАСЕ было предоставление ей возможности отвечать на иски в Европейском суде по правам человека и возможность привлечь ее к ответственности.

– Для европейцев действительно крайне важна защита прав и свобод человека. Они в этом контексте еще верят (по моему мнению, наивно), что Россия одумается и начнет эти права поддерживать и выполнять. Разумеется, если она под санкциями, то к ней нельзя даже апеллировать, – объясняет политолог.

Но это вряд ли даст результат, потому что Россия на законодательном уровне признала право не отвечать на иски ЕСПЧ. Эксперт уверен, что вскоре в ПАСЕ разочаруются, потому что Москва на уступки не пойдет.

– Европейцы привыкли к консенсусной форме переговоров. К тому, что лучше садиться за стол и договариваться, а не давить. Они сделали такую ​​попытку.

Состав делегации России – либо уступки, либо новые санкции

25 июня РФ оперативно подала заявление в подтверждение своих полномочий, так что вскоре вернет свою делегацию, в которую, кстати, могут включить представителей аннексированного Крыма.

Рейтерович прогнозирует, что наибольшая баталия развернется вокруг фамилий членов российской делегации:

– Там минимум четыре человека под персональными санкциями Европейского Союза и, соответственно, попытка завести их в делегацию может привести к конфликту.

Эксперт напоминает, что положения Ассамблеи не позволяют исключить отдельного члена делегации – это применимо только к полному составу.

– Россия вынуждена будет пойти на уступки, или возникнет ситуация, когда надо снова всю делегацию лишать права голоса, потому что они сознательно и провакативно заводят людей, находящихся под санкциями.

Реакция Украины

Украинская делегация в ПАСЕ уже обратилась в Верховную Раду с просьбой прекратить свое участие в работе сессии. Впрочем, частично – кроме вопросов обжалования полномочий российской делегации.

Владимир Зеленский заявил, что он разочарован таким решением Европы и тем, что “наши европейские партнеры нас не услышали и сделали иначе”.

Бывший президент Петр Порошенко со своей стороны пообещал задействовать “все свои внешнеполитические связи”, чтобы не допустить Россию дальше.

Что будет с санкциями?

После скандального голосования в ПАСЕ возникло беспокойство по ослаблению или снятию европейских санкции против России.

Напомним, под европейскими санкциями все еще находятся более 170 человек и 44 компании РФ. Кроме того, действуют жесткие секторальные санкции на российскую экономику. Последний раз их продлили до конца 2020-го года.

– В ближайшей перспективе говорить об отмене не стоит. Не все так плохо. Вопросы, связанные с общими европейскими санкциями, не относятся к сфере компетенции Парламентской ассамблеи, – отметил Игорь Рейтерович.

Эксперт подчеркивает – Украине нужно активизироваться и активнее работать над международной политикой, в том числе в рамках ПАСЕ, а не выходить из этого процесса.

Лилия Ященко