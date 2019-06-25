Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое позволяет российской делегации вернуться. СМИ уже отреагировали на соответствующее решение.

Французское издание Le Monde написало, что решение о возвращении России в ПАСЕ было вполне прогнозируемым, однако заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы всколыхнуло организацию.

Обычно дебаты в ПАСЕ проходят спокойно и анонимно, но 24 июня они продолжались более 9 часов и за это время политические группы не пришли к согласию.

Сопротивление Украины, Грузии и Великобритании не смогло остановить окончательное решение, на которое, по информации издания, могло повлиять прекращение финансирования Совета Европы Россией.

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В Financial Times считают, что Ассамблея приходит в упадок и об этом свидетельствует не только голосование за возвращение РФ.

Одним из свидетельств наличия проблем является реакция ЕСПЧ на иски турецких граждан, которые начали поступать после попытки госпереворота в стране в 2016 году. Суд вынес приговор лишь по четырем делам из более 36 тыс.

Также в издании напомнили, что президент Финляндии Саули Ниинисте предупреждал, что сейчас ПАСЕ проходит через самый большой экономический, институциональний и политический кризис.

Французский историк Антуан Аржаковский считает, что решением о возвращении России Ассамблея отрекается от своих ценностей и готовится к “коллективному суициду”.

– Европа потакает России, не усвоив уроки 1938 года, когда она смирилась с Германией, – написал Аржаковский.

Напомним, в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, благодаря которой Россия возвращается к работе в Ассамблеи.