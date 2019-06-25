Украинской делегации в ПАСЕ удалось заблокировать автоматическое назначение российского дипломата Леонида Слуцкого на должность вице-президента Ассамблеи.

Украинская делегация в ПАСЕ заблокировала автоматическое назначение дипломата РФ Леонида Слуцкого на должность вице-президента Совета Европы.

Слуцкого выдвинули по квоте РФ и он должен был вступить в должность вице-президента ПАСЕ без голосования.

Однако украинская делегация выдвинула возражения против его кандидатуры, благодаря чему 25 июня состоится тайное голосование.

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Результаты соответствующего голосования объявят утром 26 июня.

К слову, украинская делегация решила приостановить работу в ПАСЕ из-за резолюции, которая возвращает РФ в Ассамблею.