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Факты / Украина

Российского дипломата не избрали вице-президентом ПАСЕ благодаря Украине

Украинской делегации в ПАСЕ удалось заблокировать автоматическое назначение российского дипломата Леонида Слуцкого на должность вице-президента Ассамблеи.

ПАРЄ

Украинская делегация в ПАСЕ заблокировала автоматическое назначение дипломата РФ Леонида Слуцкого на должность вице-президента Совета Европы.

Слуцкого выдвинули по квоте РФ и он должен был вступить в должность вице-президента ПАСЕ без голосования.

Однако украинская делегация выдвинула возражения против его кандидатуры, благодаря чему 25 июня состоится тайное голосование.

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Результаты соответствующего голосования объявят утром 26 июня.

К слову, украинская делегация решила приостановить работу в ПАСЕ из-за резолюции, которая возвращает РФ в Ассамблею.

Источник: Укринформ

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