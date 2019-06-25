Следователи РФ собираются предъявить обвинение всем пленным украинским морякам до 9 июля 2019 года.

Адвокат по делу пленных моряков Николай Полозов заявил, что 9 июля российское следствие выдвинет обвинения всем украинцам.

Сейчас обвинения выдвинули Богдану Небылице, Юрию Будзилу и Евгению Семидоцкому.

Моряков обвиняют в якобы незаконном пересечении государственной границы РФ, за что им грозит до шести лет лишения свободы.

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После того, как всем украинским морякам предъявят обвинения, защита и пленные смогут ознакомиться с материалами дела.

К слову, президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудил вопрос освобождения украинских моряков.