На новой банкноте в 1000 гривен заметили несоответствие в цитате украинского ученого Владимира Вернадского.
Владимир Вернадский, который запечатлен на новой купюре в 1000 гривен, говорил: “Я верю в большое будущее и Украины, и Украинской академии наук…” На новой банкноте эта цитата звучит по-другому:
– Я верю в великое будущее Украины.
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Оригинальная цитата приведена на официальном сайте Посольства Украины в США. Так ученый писал в своих воспоминаниях.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Украине с 25 октября появится банкнота в 1000 гривен. Факты ICTV писали о том, кто такой Владимир Вернадский и почему его поместили на новую купюру.
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