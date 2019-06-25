На новой банкноте в 1000 гривен заметили несоответствие в цитате украинского ученого Владимира Вернадского.

Владимир Вернадский, который запечатлен на новой купюре в 1000 гривен, говорил: “Я верю в большое будущее и Украины, и Украинской академии наук…” На новой банкноте эта цитата звучит по-другому:

– Я верю в великое будущее Украины.

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Оригинальная цитата приведена на официальном сайте Посольства Украины в США. Так ученый писал в своих воспоминаниях.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Украине с 25 октября появится банкнота в 1000 гривен. Факты ICTV писали о том, кто такой Владимир Вернадский и почему его поместили на новую купюру.