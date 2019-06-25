PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы – Климкин

МИД Украины отзывает из Страсбурга посла при Совете Европы для консультаций из-за решения о возвращении России в ПАСЕ.

Украина отзывает посла при Совете Европы – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заяивив, что Киев отзывает посла при Совете Европы для консультаций.

– Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать.

Поэтому приостановление участия в ПАСЕ – вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям, – подчеркнул министр.

Он считает, что Совет Европы потерял доверие Украине и восстановить его будет чрезвычайно сложно.

– С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе, – резюмировал Климкин.

Читайте: Решение ПАСЕ: почему Европа вернула РФ и последствия для Украины

Заметим, резолюция предусматривает внесение изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение к Ассамблеи без выполнения международных обязательств.

Напомним,  в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Проиграли бой, а не войну: почему возвращение России в ПАСЕ – это не критично
Российского дипломата не избрали вице-президентом ПАСЕ благодаря Украине
Совет Европы приходит в упадок: реакция западных СМИ на решение ПАСЕ
Нельзя опускать руки: МИД представит план действий Украины в ПАСЕ
Убийства простили за деньги: реакция в Украине на возвращение РФ в ПАСЕ
Европа, проснись! В Страсбурге протестуют против возвращения России в ПАСЕ
Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России
Бойкот, так бойкот: Украина приостанавливает участие в ПАСЕ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка