МИД Украины отзывает из Страсбурга посла при Совете Европы для консультаций из-за решения о возвращении России в ПАСЕ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заяивив, что Киев отзывает посла при Совете Европы для консультаций.

– Я не собираюсь подталкивать наших парламентариев к принятию решений относительно формата их участия в ПАСЕ. И политически, и эмоционально в этой ситуации нам нечего искать. Поэтому приостановление участия в ПАСЕ – вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ в жертву России и ее друзьям, – подчеркнул министр.

Он считает, что Совет Европы потерял доверие Украине и восстановить его будет чрезвычайно сложно.

– С лидера усилий для защиты прав человека Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе, – резюмировал Климкин.

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Заметим, резолюция предусматривает внесение изменения в регламент ПАСЕ, что может усложнить или заблокировать наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возвращение к Ассамблеи без выполнения международных обязательств.

Напомним, в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.