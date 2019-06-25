Владимир Гройсман для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 создал свою партию, которую назвал Украинская стратегия. Факты ICTV собрали о ней пять главных фактов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман идет на парламентские выборы 2019 со своей партией Украинская стратегия.

Главные пять фактов о партии Гройсмана – в материале Фактов ICTV.

1. В партии Украинская стратегия 65 кандидатов в народные депутаты.

В первой пятерке, которую возглавляет Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова, министр культуры Евгений Нищук, а также министр юстиции Павел Петренко.

2. Партия Гройсмана отказалась от выдвижения кандидатов-мажоритарщиков.

Украинская стратегия не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, объяснив это тем, что за такой короткий срок сложно подобрать людей, в которых партия была бы уверена.

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3. Украинская стратегия идет на выборы самостоятельно.

Гройсман решил не объединяться с Европейской стратегий Петра Порошенко, сказав, что они просто разные.

4. Снижение налогов, рост минимальной зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения – приоритеты партии.

Программа партии предусматривает уменьшение ставок налогов и расширение базы налогообложения для создания сильного среднего классы, а также рост минимальной и средней зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения.

5. Партию Украинская стратегия поддерживают 1,4% избирателей.

Согласно опросу Социологической группы Рейтинг, который проводился с 8 по 12 июня, партию поддерживают 1,4% избирателей. Она десятая в списке предпочтений избирателей.

Ранее Гройсман рассказал в интервью Фактам тыжня свою стратегию по выборам в Верховную Раду и о том, почему решил не объединяться с Петром Порошенко.

Фото: Українська стратегія